В Подмосковье открыли вакансии кузнеца и редактора для обучения нейросетей

Рынок труда Подмосковья предлагает около 114 тыс. вакансий, в том числе для кузнецов, хормейстеров и редакторов текстов для обучения нейросетей. Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составляет 0,1%, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Московской области предприятия разных отраслей ищут как специалистов массовых профессий, так и редких экспертов. Современные технологии и искусственный интеллект формируют спрос на узкопрофильных работников.

Среди необычных вакансий региона — редактор текстов для обучения нейросетей GigaChat, береговой матрос, хормейстер, кузнец и виварщик. Актуальные предложения ежедневно обновляют на портале trudvsem.ru.

«Подмосковье по-прежнему среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Только открытых вакансий у нас около 114 тысяч, а зарегистрированных безработных — порядка 5 тысяч. Уровень безработицы составляет 0,1%», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что трансформация рынка труда открывает дополнительные возможности для соискателей, готовых осваивать новые профессии, и работодателей, которым нужны редкие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.