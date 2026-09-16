НИКИ детства развивает открытую реанимацию для безопасности пациентов

Врачи НИКИ детства в Неделю безопасности пациента с 14 по 20 сентября рассказали, как присутствие родителей в реанимации снижает стресс ребенка и помогает контролировать лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В НИКИ детства развивают принципы открытой реанимации: родители могут находиться рядом с ребенком во время стационарного лечения, процедур и в отделении анестезиологии и реаниматологии. Врачи считают семейное партнерство фактором безопасности и эффективности лечения.

Присутствие близкого человека снижает у ребенка уровень стресса, потребность в седативных препаратах и способствует нормализации пульса и артериального давления. Информированные родители могут быстрее заметить изменения в поведении ребенка, аллергическую сыпь или необычную вялость.

«В НИКИ детства мы развиваем принципы открытой реанимации. В нашем отделении анестезиологии и реаниматологии родители имеют возможность находиться рядом с детьми. Мы подробно объясняем семье суть каждой манипуляции, учим элементам ранней реабилитации и ухода», — рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач-анестезиолог-реаниматолог НИКИ детства Анатолий Шолтояну.

Безопасность пациентов в институте обеспечивают профессионализм врачей, современное оборудование и прозрачность лечебных процессов для семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.