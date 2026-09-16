Вцепилась мертвой хваткой: бугаи в Москве пытались вырвать ребенка из рук матери

В Москве несколько мужчин напали на мать и дедушку семилетней девочки, когда они вели ребенка на занятия. Нападавшие пытались вырвать ребенка из рук матери и повалили ее на землю. Девочка получила травмы, сообщает Baza .

Все случилось в восемь утра, когда мама и дедушка вели малышку на занятия. Внезапно на них набросились несколько крепких мужчин. Они таскали женщину из стороны в сторону, а затем повалили на землю, пытаясь вырвать девочку. Все это запечатлели на видео очевидцы.

Мать вцепилась в дочь мертвой хваткой и не отпускала, пока дедушка и прохожие отбивали ребенка у нападавших. После вызова полиции похитители сбежали. В травмпункте у девочки зафиксировали травму шеи и ушибы. Сейчас ее мать едет писать заявление в Следственный комитет.

Семья подозревает, что за попыткой похищения стоит бывший муж женщины. Они находятся в процессе развода, и суд постановил, что девочка должна жить с матерью. Еще несколько дней назад женщина заметила, что за дочкой кто-то следит по дороге на учебу. Поэтому сегодня ее решил сопроводить дедушка.

Семья намерена добиваться возбуждения уголовного дела. Следственный комитет проведет проверку по факту нападения. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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