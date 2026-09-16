Бельский назвал поликлинику на набережной Миклухо-Маклая лечебным кластером

На набережной Миклухо-Маклая открылось отделение городской поликлиники № 4. Оно объединяет взрослую и детскую медпомощь, стоматологию и женскую консультацию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Отделение № 137 городской поликлиники № 4 сможет обслуживать 30 тысяч жителей. Это первая за полвека поликлиника района, построенная с нуля.

«Строители справились на славу, поскольку объект очень сложный — объединенные взрослое и детское поликлинические отделения, стоматология, женская консультация, стационар и, что особенно важно, скорая помощь», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Губернатор отметил, что город вводит социальные объекты одновременно с жильем. Такая практика сохранится на Васильевском острове и в других новых кварталах.

«Важный момент — мы вводим в эксплуатацию социальные объекты параллельно с жилыми. Новоселы сразу получают самое необходимое — школу, детский сад, взрослую и детскую больницу и, конечно, транспортную инфраструктуру. Этого удалось добиться благодаря консолидированной работе с Законодательным собранием. Такая практика сохранится не только на Васильевском острове, но и у других новостроек», — подчеркнул губернатор.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский назвал объединение детского и взрослого отделений удачным решением.

«Главное, что для жителей сегодня действительно праздник — появилась даже не поликлиника, а целый лечебный кластер, укомплектованный самыми квалифицированными специалистами и современным оборудованием», — подчеркнул Александр Бельский.

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