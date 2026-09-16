Участника СВО Сергея Воробьева из Волоколамска посмертно наградили орденом

Указом президента Российской Федерации Сергея Анатольевича Воробьева посмертно наградили орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга. Награду передали его жене Любови, дочери Александре и внуку Александру. Орден вручили глава Волоколамского округа Наталья Козлова и военный комиссар Александр Вышиванюк.

Сергей Воробьев родился 22 марта 1968 года в Ульяновске, получил профессию сварщика. В начале 2000-х он переехал в село Осташево, где создал семью и воспитывал двоих детей. Также он высадил сосны и ель рядом с братским захоронением воинов Великой Отечественной войны.

До участия в спецоперации Воробьев работал администратором и санитаром в одной из московских больниц, во время пандемии коронавируса помогал врачам спасать пациентов. Сначала он служил в добровольческом подразделении, а в мае 2024 года заключил контракт с Минобороны России и вернулся на передовую. Боец выбрал позывной «Осташец» в честь родного села. Рядовой погиб, удерживая оборону на рубеже противника и выполнив боевую задачу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.