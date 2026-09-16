В октябре фиксированная выплата к пенсии удвоится для 80-летних

Пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, сообщает RT .

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что повышение коснется пенсионеров, отметивших 80-летие в сентябре 2026 года. Им также включат в фиксированную выплату надбавку за уход, действующую с 2025 года.

С 1 октября предварительно на 4% вырастут пенсии получателей выплат по линии Минобороны России, Министерства внутренних дел России, Федеральной службы безопасности России, Федеральной службы исполнения наказаний России и ряда других ведомств.

«Увеличение размера пенсионных выплат будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно, у Социального фонда России есть вся необходимая информация», — подчеркнул собеседник RT.

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