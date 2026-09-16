Модель Погребняк призвала расширить парковочные места для многодетных семей
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Модель и многодетная мать Мария Погребняк предложила сделать специальные парковочные места шире, чтобы родители могли безопасно перевозить детей, сообщает Life.ru.
Погребняк заявила, что одного специального знака для парковок многодетных семей недостаточно. По ее мнению, места должны быть шире обычных и иметь заметную разметку границ.
Модель пояснила, что родителям нужно полностью открывать дверь, чтобы достать автолюльку, посадить ребенка в кресло или вынуть коляску. Дополнительное пространство, по ее словам, также защитит соседние автомобили от случайных царапин.
«Я дернулась, и еще бы чуть-чуть — я бы просто упала вместе с ребенком. Я начала падать и старалась его удержать, а он мог в этой щели застрять и получить травму», — вспомнила Погребняк.
Ранее Минтранс представил знак для парковок многодетных семей: на нем изображены семья и буква «Р». Дизайн выбрали по итогам общественного голосования. Ведомство готовит изменения в Правила дорожного движения, после чего требования закрепят в государственном стандарте.
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