Модель Погребняк призвала расширить парковочные места для многодетных семей

Погребняк заявила, что одного специального знака для парковок многодетных семей недостаточно. По ее мнению, места должны быть шире обычных и иметь заметную разметку границ.

Модель пояснила, что родителям нужно полностью открывать дверь, чтобы достать автолюльку, посадить ребенка в кресло или вынуть коляску. Дополнительное пространство, по ее словам, также защитит соседние автомобили от случайных царапин.

«Я дернулась, и еще бы чуть-чуть — я бы просто упала вместе с ребенком. Я начала падать и старалась его удержать, а он мог в этой щели застрять и получить травму», — вспомнила Погребняк.

Ранее Минтранс представил знак для парковок многодетных семей: на нем изображены семья и буква «Р». Дизайн выбрали по итогам общественного голосования. Ведомство готовит изменения в Правила дорожного движения, после чего требования закрепят в государственном стандарте.

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