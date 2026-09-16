В Реутове провели первый этап турнира «Кипербол-Юниор»

Первый отборочный этап всероссийского вратарского турнира «Кипербол-Юниор» прошел 16 сентября в спортивной школе «Приалит» в Реутове. В соревнованиях участвовали 42 футболиста 2010–2017 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый отборочный этап всероссийского вратарского турнира «Кипербол-Юниор» состоялся 16 сентября на территории реутовской спортивной школы «Приалит». Соревнования провели в рамках нацпроекта «Спорт России». Дисциплину кипербол разработал российский вратарь и капитан футбольной команды ЦСКА Игорь Акинфеев.

Участников приветствовали финалист Кубка СССР по футболу 1978 и 1982 годов, тренер Вячеслав Чанов, а также вратарь Медийной футбольной лиги Дмитрий Сычев.

«Это первый подобный турнир, и его правила отличаются от классического футбола. Проводится он по инициативе Игоря Акинфеева под эгидой Российского футбольного союза. Для юных футболистов главное — играть, причем не только в воротах, но и на поле. В будущем такие соревнования пройдут и для взрослых спортсменов», — подчеркнул Вячеслав Чанов.

Турнир проходит в формате «два на два» для футболистов 2010–2017 годов рождения. В первом этапе выступили 42 спортсмена. В киперболе особое внимание уделяют вратарским навыкам: реакции, игре на линии, выбору позиции и скорости принятия решений.

В Реутове также продолжается строительство Академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. На ее территории разместят многофункциональный стадион, отель для спортсменов, тренировочный зал, беговые дорожки и трибуны на 1 тыс. мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.