Студенты Химок обсудили карьерные перспективы на форуме «Курсом лидера»

Студенческий форум «Курсом лидера» прошел 15 сентября в Российской международной академии туризма в Химках. Участники обсудили трудоустройство, меры поддержки и общественные инициативы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Студенческий форум «Курсом лидера» состоялся 15 сентября в Российской международной академии туризма. Молодые люди обсудили карьерные перспективы, меры поддержки, а также участие в жизни Химок и Подмосковья.

Участников поприветствовали ректор РМАТ Евгений Трофимов, председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Артур Каримов.

«Такие встречи помогают увидеть точки роста, обменяться идеями и понять, как знания применять на практике. Мы готовы поддерживать инициативы студентов и создавать условия для их развития», — отметил Евгений Трофимов.

Участникам рассказали о возможностях трудоустройства и самореализации, а также о поддержке молодежных проектов. Студенты задали вопросы спикерам и обсудили свое участие в общественной жизни города.

Практическая программа включала командные испытания, веревочный курс, интерактивные площадки и ярмарку направлений «Молодой гвардии». Участники также провели проектную сессию.

«Уже в студенческие годы можно пробовать себя в разных проектах, брать ответственность и получать первый опыт. В Химках для этого есть возможности: ребята участвуют в городских инициативах, предлагают собственные идеи и получают поддержку в их реализации», — подчеркнул Сергей Малиновский.

На форуме «Молодая Гвардия» и РМАТ подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство позволит проводить совместные мероприятия, поддерживать студенческие инициативы и развивать сообщество академии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы „Время героев“. Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.

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