Ученые открыли 3 новых вида грибов на территории России

Ученые Томского государственного университета обнаружили три вида грибов, которые ранее не встречались на территории России. Среди них — хруплянка чистая и два представителя семейства паутинников, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Хруплянка чистая (Psathyrella immaculata) — редкий и малоизученный вид. С момента описания в 1987 году в мире зарегистрировано всего 15 находок. Все предыдущие были сделаны в Европе: две в Дании и 13 в Швейцарии. Томская область стала третьей точкой в мире — гриб нашли в пойме реки Бакчар в окрестностях Полынянки.

Еще два новых для России вида обнаружили среди паутинников. Их идентифицировали с помощью ДНК-анализа. Thaxterogaster talimultiformis — редкий условно-съедобный гриб с изменчивой формой и окраской. Второй вид, паутинник глубококорневой (Cortinarius radicosissimus), еще более редкий: известно всего 19 находок в Европе и Томске.

Паутинники — одна из самых многочисленных и сложных для определения групп грибов. Большинство из них ядовиты для человека, но играют важную роль в лесных экосистемах.

Благодаря работе ученых ТГУ и местного сообщества микологов список грибов Томской области пополнился 110 новыми видами и теперь насчитывает 1584 вида. Томская область сохраняет позиции в топ-10 регионов России с наиболее изученной микобиотой.

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