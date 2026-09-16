Это спасет жизнь: охотник рассказал, как определить медвежий помет

Опытный охотник из Красноярского края, что определение медвежьего помета может спасти жизнь человеку, сообщает NGS24.RU .

Этой осенью в Красноярском крае участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Хищники убили уже четырех человек: двух пожилых женщин, которые ходили за грибами, 40-летнего вахтовика и пенсионерку.

Опытный охотник, председатель правления Крайохотрыболовобщества Юрий Борисенко рассказал, что косолапые выходят из тайги из-за голода, а также потому что развалена система охотничьих промысловых хозяйств — территории никем не контролируются. Медведица выгоняет молодняк осваивать новые участки, а те лезут в населенные пункты в поисках еды, потому что близлежащий ареал занят другими взрослыми особями.

Охотник рекомендовал очень внимательно относиться к следам присутствия хищника на территории. Один из таких показателей — медвежий помет. Отличить его от продуктов жизнедеятельности других обитателей леса нетрудно.

«То, что оставил медведь, выглядит как конская кучка. Либо, если он много зелени ест, похоже на коровью лепешку. Цвет: от темного до светло-зеленного», — сказал эксперт.

Если на дороге лежат подсохшие, покрытые корками экскременты, это значит, что медведь был в этом месте минимум день назад. В случае отсутствия других признаков присутствия опасность, скорее всего, минимальна.

Свежий помет означает, что хищник был здесь недавно — около получаса назад. В таком случае жителям лучше избегать этого опасного места.

Борисенко порекомендовал всегда шуметь в лесу во время движения, чтобы обозначить свое присутствие. А при столкновении с медведем нельзя убегать, поворачиваться к хищнику спиной — лучше всего медленно пятиться назад, постепенно уходя из поля зрения косолапого.

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