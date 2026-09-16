В Жуковском по просьбе жителей обустраивается новый сквер

В Жуковском по просьбе жителей благоустраивается территория на пересечении Солнечной, Анохина и Набережной Циолковского. В настоящий момент здесь ведутся работы по обустройству нового сквера, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

«Долгие годы этот треугольник земли представлял собой заросший пустырь и транзитную зону. Жители неоднократно обращались к нам с просьбой превратить это место в комфортное пространство для отдыха», — прокомментировал глава Жуковского Андроник Пак.

На данный момент проведены работы по опиловке и выкорчевыванию аварийных деревьев, завезен грунт, установлено около 80% бортового камня, рабочие формируют дорожки. Заказаны все малые архитектурные формы, светильники, опоры освещения. В ближайшие дни начнется монтаж закладных опор под освещение, а на следующую неделю запланированы работы по асфальтированию.

На данной территории обустроят зона отдыха, которая будет включать в себя навесы, качели, лавочки, спортивную площадку с тренажерами, пешеходные дорожки, освещение и озеленение. Площадь благоустраиваемой территории составляет 4,8 тыс. кв. м.

Кроме того, в ближайшее время в наукограде начнется благоустройства сквера «28 квартал» и второй очереди парка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев