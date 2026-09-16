В Жуковском завершилась XIII спартакиада трудовых коллективов

Традиционная ежегодная спартакиада трудовых коллективов градообразующих предприятий проходила с 7 по 11 сентября на территории спорткомплекса «Метеор». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Команды соревновались в следующих дисциплинах: плавание, настольный теннис, волейбол, мини-гольф, перетягивание каната, легкая атлетика, футбол.

Церемония награждения состоялась 11 сентября.

По итогам всех соревнований 1 место заняла команда «FITLOOK», 2 место — у предприятия НИИП им. В. В. Тихомирова, 3 место заняла команда ПАО «ИЛ» — ЭМЗ им. В. М. Мясищева.

«Спартакиада — это не просто борьба за медали, но и настоящий праздник здорового образа жизни. Это отличный способ укрепить командный дух и расширить круг общения вне привычного рабочего процесса. Всех участников спартакиады я хочу поблагодарить за участие и любовь спорту, а также пожелать дальнейших побед! Ждем всех в следующем году!» — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.