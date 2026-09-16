Цифровой маммограф заработал в поликлинике № 3 Щелкова

Цифровой маммограф начал работать в поликлинике № 3 Щелковской больницы. Аппарат поможет повысить качество обследований и выявлять заболевания молочной железы на ранних стадиях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В поликлинике № 3 Щелковской больницы начал работать новый цифровой маммограф. Аппарат позволяет оперативно проводить исследования молочных желез и получать снимки высокого качества, что важно для раннего выявления заболеваний.

Оборудование оснащено функцией цифровой обработки данных. Врач может увеличивать отдельные участки снимка, менять контрастность и повышать четкость изображения. Результаты исследования сразу сохраняются в электронной медицинской карте пациентки.

Записаться на маммографию можно через портал «Здоровье» по адресу zdrav.mosreg.ru/start или по телефону 122. Самозапись доступна женщинам старше 40 лет, если с предыдущего исследования прошло более двух лет. В остальных случаях обследование проводят по направлению лечащего врача при наличии медицинских показаний.

Новое оборудование закупили и поставили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.