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Аферисты генерируют ИИ-«интимки» и запугивают россиянок

Общество
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

Аферисты с использованием нейросетей генерируют фальшивые обнаженные фотографии девушек и продают их в Telegram-канале. Среди пострадавших есть, в том числе, несовершеннолетние, сообщает Baza.

С подобной ситуацией столкнулась 17-летняя жительница Новороссийска Краснодарского края. Она выкладывает в интернете занятия в спортзале для девушек.

Сперва аферисты отправили ей в личные сообщения созданный с помощью ИИ интимный снимок и пригрозили переслать матери. Через несколько суток направили ссылку на Telegram-канал, где выкладывали аналогичные фото с ней и иными девушками.

Известно, что мошенники заимствовали фото из соцсетей жертв. Затем с помощью ИИ дорисовывали обнаженное тело и добавляли комментарии о внешности девушек. У канала более 40 тыс. подписчиков. 

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