В Мытищах школа № 8 провела антитеррористические учения

Ученики и сотрудники школы № 8 в Мытищах 16 сентября отработали эвакуацию при чрезвычайной ситуации, а пожарные — спасение людей и тушение условного возгорания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские антитеррористические учения прошли 16 сентября в школе № 8 в Мытищах. Педагоги и сотрудники учреждения после сигнала тревоги организовали быструю и дисциплинированную эвакуацию учеников из здания.

Пожарные подразделения отработали эвакуацию людей из условно задымленного помещения и потушили условный очаг пожара с применением специальных средств.

Учения проводят регулярно, чтобы проверить готовность персонала и охраны к оперативным и слаженным действиям при угрозах безопасности. Школьники также смогли познакомиться с профессией спасателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.

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