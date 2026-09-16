В Рузском округе представили книгу Игоря Гаврилова «Тучково историческое»

Новое издание книги «Тучково историческое» представили 15 сентября в Центре культуры и искусств поселка Тучково. Автор Игорь Гаврилов — писатель, заслуженный учитель России, историк, спортсмен и почетный гражданин Рузского округа — рассказал старшеклассникам местных школ об истории края.

В книге собраны материалы о князе Иване Даниловиче Калите, сыновьях генерала-поручика Алексея Тучкова, местных промыслах, битве за Москву и Тучковско-Колюбакинском партизанском отряде. Автор передал 24 экземпляра во все библиотеки Рузского округа. В холле Центра культуры и искусств открылась выставка книг Гаврилова.

«Подобные встречи с известными, талантливыми людьми помогают изучать и помнить историю родного Рузского края. Краеведческие исследования — это не просто сбор фактов, а бережное сохранение живой памяти об истории малой родины», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин поблагодарил краеведа за труд и преданность делу сохранения воспоминаний земляков, редких фотографий и исторических деталей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.