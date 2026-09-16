Коллективы Подмосковья пригласили на фестиваль «София» до 31 октября

Творческие коллективы и исполнители из сел и малых городов Подмосковья смогут до 31 октября подать заявки на XII фестиваль православной культуры и традиций «София», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители из сельских поселений и малых городов Московской области могут принять участие в XII фестивале православной культуры и традиций «София». Конкурс пройдет в дистанционном формате, заявки и видеоматериалы принимают до 31 октября включительно.

Проект организуют Благотворительный фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси и приход храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Фестиваль поддерживает комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Мероприятие направлено на сохранение культурного наследия, развитие традиционного певческого и танцевального искусства и поддержку талантов на сельских территориях.

Конкурс проводят в двух возрастных категориях: от 10 до 17 лет и от 18 лет. Участники могут выбрать номинации по народному, академическому и духовному вокалу, патриотической песне, семейным вокальным ансамблям, хореографии и игре на музыкальных инструментах. Участие бесплатное: необходимо заполнить форму на официальном сайте фонда и прикрепить видеозапись выступления.

Экспертное жюри подведет итоги с 1 по 30 ноября. Победителей и лучших исполнителей пригласят в Москву на гала-концерт, а также на выездные мастер-классы и творческие встречи.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что фестиваль позволит сельским коллективам представить традиции края на всероссийском уровне и поможет сохранить историко-культурную идентичность подмосковных деревень и поселков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.