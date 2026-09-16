Убила человека, нарезала арбуз и пошла спать: пенсионерку судят в Благовещенске

В Благовещенском округе перед судом предстанет 63-летняя местная жительница. Она убила сожителя из-за того, что он зарабатывал меньше денег, чем возлюбленный подруги, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Криминальная история произошла в июле. По версии следствия, обвиняемая распивала алкоголь в компании знакомой.

Та похвасталась, что ее избранник зарабатывает и приносит в дом солидные деньги. Известие о чужом финансовом благополучии вызвало у женщины приступ агрессии к собственному спутнику жизни.

Вернувшись домой ночью, она устроила скандал. В ходе него схватила кухонный нож и вонзила в грудь мужчине, а затем выставила раненого за дверь.

После этого злоумышленница отмыла лезвие от следов крови, нарезала им арбуз, поужинала и спокойно отправилась спать. Материалы уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) переданы в суд. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

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