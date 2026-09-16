Павловский Посад завершает подготовку избирательных участков к выборам

Избирательный участок № 2252 в Центральной библиотеке Павловского Посада завершает подготовку к голосованию, которое пройдет с 18 по 20 сентября. Участок откроется для избирателей 18 сентября в 8:00.

В Павловском Посаде завершается подготовка избирательных участков к выборам, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября. На участках устанавливают кабинки для голосования, проверяют оборудование и системы видеонаблюдения.

Избирательный участок № 2252 расположен в Центральной библиотеке по адресу: улица Выставкина, дом 1. Здесь подготовили помещения для голосования, установили необходимое оборудование и кабинки.

Члены участковой избирательной комиссии прошли обучение и изучили порядок работы в дни голосования. Участок № 2252 примет первых избирателей 18 сентября в 8:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.