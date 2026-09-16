В Петербурге погасили марки к 200-летию четырех мостов

В СПбГЭУ 16 сентября погасили почтовые марки с Львиным, 2-м Инженерным, Египетским и Банковским мостами, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В 2026 году четыре петербургских моста отмечают 200-летие. Почтовый блок серии «Архитектурные сооружения. Мосты» выпустили по инициативе депутата Госдумы Сергея Боярского. Церемония гашения прошла в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете на набережной канала Грибоедова.

Блок включает четыре марки номиналом 50 рублей, его тираж составил 15 тысяч экземпляров. Марки уже поступили в обращение: их используют для отправки корреспонденции по России и миру. Эскизы разработало АО «Марка» при согласовании с СПбГБУ «Мостотрест» и Сергеем Боярским.

Марки снабдили технологией дополненной реальности. Через специальное приложение пользователи могут посмотреть ролик «Петербургского дневника» с видами мостов и их архитектурными деталями. Выпуск согласовала комиссия по государственным знакам почтовой оплаты при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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