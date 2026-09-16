В Белоозерском округа Воскресенск открыли детсад «Незабудка» после капремонта

Дошкольное отделение «Незабудка» лицея № 23 открыли 16 сентября после капитального ремонта на улице Молодежной в Белоозерском округе Воскресенск. Детский сад посещают 179 детей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение «Незабудка» лицея № 23 открылось после капитального ремонта 16 сентября по адресу: улица Молодежная, 37, в Белоозерском городского округа Воскресенск.

Работы выполнили за счет регионального бюджета по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании отремонтировали фасад и кровлю, обновили входные группы, заменили инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. Также провели внутреннюю отделку, закупили новую мебель и модернизировали пищеблок. Сейчас детский сад посещают 179 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.

Национальный проект «Семья» — это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.