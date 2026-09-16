Дальнобойщиков, перевозивших дроны в каркасных домах, выпустили из-под стражи

Московский городской суд освободил из-под стражи четырех водителей грузовиков, обвиняемых по делу об атаке беспилотников на российские военные аэродромы. Мера пресечения изменена на запрет определенных действий, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Под стражей больше не находятся Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Адвокат Зайцева Оксана Ольгердт подтвердила освобождение своего подзащитного и отметила, что уголовное дело в отношении него не прекращено.

«Хочется поблагодарить Мосгорсуд за то, что услышал нашу позицию», — сказала она.

По версии следствия, дальнобойщики перевозили в фурах FPV-дроны, с помощью которых были атакованы российские военные аэродромы в нескольких регионах. Дроны были спрятаны в крышах каркасных домов, которые везли грузовики.

Водителям предъявили обвинения в перевозке взрывчатки организованной группой и в теракте, повлекшем значительный ущерб. По версии следствия, они входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых, завербованных СБУ. Сами шоферы вину не признают и не пытались скрыться до ареста.

После завершения расследования Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение и отправила дело на доследование. Тем не менее Следственный комитет просил Мосгорсуд продлить содержание под стражей. Однако суд избрал более мягкую меру — запрет определенных действий.

1 июня 2025 года СБУ атаковала с помощью FPV-дронов российские военные аэродромы в нескольких регионах. По данным директора ФСБ Александра Бортникова, операцией под названием «Паутина», проведенной за день до переговоров в Стамбуле, руководили британские спецслужбы. По его словам, британская сторона обеспечила и информационное сопровождение, распространяя через СМИ ложные сведения о масштабах ущерба и о якобы исключительно украинском происхождении диверсии.

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