Мосавтодор очистил дорожные объекты в 10 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора в ходе летнего содержания убрали незаконную рекламу и граффити с остановок и дорожных знаков на 18 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора очистили остановочные павильоны и дорожные знаки от незаконной рекламы и вандальных надписей на 18 региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Работы провели в рамках летнего содержания дорожной инфраструктуры.

В Богородском округе рекламу и граффити убрали с остановок на улице Ленина в селе Кудиново, а остановку на улице Советской Конституции в Ногинске очистили от граффити. Незаконную рекламу также ликвидировали со знаков в поселке имени Воровского. В Балашихе очистили павильон на улице Железнодорожной в микрорайоне Купавна, а также знаки на улицах Центральной в микрорайоне Кучино и Советской в микрорайоне Железнодорожный.

В Домодедове рекламу убрали с остановки на 49-м км Каширского шоссе, а вандальные надписи — со знаков на улице Королева в микрорайоне Авиационный. В Солнечногорске, Долгопрудном, Красногорске, Сергиевом Посаде, Раменском, Люберцах и Орехово-Зуевском округе также очистили остановки и дорожные знаки.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.