«Сотни тысяч особей»: биолог рассказала о нашествии божьих коровок в России

Осенью божьи коровки начинают искать подходящие места для зимовки и способны массово скапливаться в одном месте, в том числе проникать в дома, сообщила РИАМО кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник отдела защиты леса ВНИИЛМ Ирина Комарова.

«Божьи коровки обычно ассоциируются с безобидными насекомыми, но по своей сути они хищники. Как сами жуки, так и их личинки активно поедают тлей, защищая наши садовые и огородные растения. В свое время божья коровка была акклиматизирована в Северной Америке все с той же целью — для уничтожения тлей. Кстати, почему божьих коровок так называют? Если слегка сжать тело жука, то из лапок и около рта появится желтоватая жидкость, которая в народе ассоциировалась с молочком», — сказала Комарова.

Она добавила, что все виды божьих коровок очень активны и могут перелетать на большие расстояния. А в России и сопредельных странах насчитывается около 160 видов божьих коровок. Зимуют жуки чаще всего под лесной подстилкой на хорошо прогреваемых местах.

«В предзимний период они часто могут собираться огромными массами (в Приморском крае на скалах подобные скопления порой насчитывают сотни тысяч особей), нередко при этом докучая человеку. Опасаться таких скоплений в какой-то мере стоит. Не очень приятно, когда в дом через окна или щели лезут полчища даже таких симпатичных жуков», — отметила специалист.

Комарова уточнила, что в такой момент не будет лишней предосторожностью держать окна или форточки закрытыми, законопатить щели и так далее.

«Холод, сокращение еды и необходимость подготовиться к зиме заставляют насекомых идти туда, где тепло и есть пища, то есть к человеку. Как пример можно привести нашествие мраморных клопов в дома людей. Перед зимовкой они ищут теплые сухие места и поэтому мигрируют в сараи, в жилища людей. Ведут себя неагрессивно, но создают неудобство людям при высокой численности однозначно», — рассказала эксперт.

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