На Киевском направлении изменят расписание поездов 18 сентября

Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги изменится с 18 сентября. Причиной станут работы по замене стрелочного перевода на станции Бекасово-1.

Технологическое окно запланировано с 21:00 18 сентября до 4:00 19 сентября. На время работ отдельные участки пути будут закрывать, а движение поездов организуют по соседним путям.

У части электричек изменятся время отправления и прибытия, количество остановок и маршруты следования. Некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам, несколько составов временно отменят.

Пассажирам рекомендовали заранее ознакомиться с актуальным расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.