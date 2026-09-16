Музыкантов Подмосковья пригласили на акцию «Музыка Победы» в Москве

Музыкантов и педагогов Подмосковья пригласили 26 сентября в московский Парк Победы на акцию «Музыка Победы», где планируют установить два рекорда России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Музей Победы при поддержке оргкомитета XXIV Международного конкурса «Виват, Баян!» проведет 26 сентября музыкальную акцию «Музыка Победы». Событие приурочили к 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Г. К. Жукова.

Центральным событием акции станет попытка установить два рекорда России: провести самое массовое шествие баянистов, аккордеонистов и гармонистов, а также добиться наибольшего числа музыкантов, одновременно исполнивших Гимн Российской Федерации и любимую песню Маршала Победы «Валенки».

К участию приглашают руководителей и участников клубных формирований, аккомпаниаторов культурно-досуговых учреждений, учащихся и педагогов музыкальных школ и школ искусств, студентов колледжей и вузов Московской области. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Для участников доступны чат в Максе, группа в Телеграме, а также треки и ноты. Акция пройдет на площади Победителей у колоннады Музея Победы в Москве, рядом со станцией метро «Парк Победы». Сбор участников назначен на 11:00, шествие начнется в 14:00. Возрастное ограничение — 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.