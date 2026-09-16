Депутат Мособлдумы Шевченко: служба в ВС РФ – выбор настоящих мужчин

Сегодня служба в Вооруженных Силах РФ – выбор настоящих мужчин, готовых внести личный вклад в борьбу с нацизмом для защиты суверенитета страны, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы Марина Шевченко.

По ее словам, в 2025 году служить по контракту пошли свыше 400 тыс. человек, а за первые четыре месяца 2026 года – 127 тыс. человек, и еще 10 тыс. стали добровольцами.

«Я встречаюсь с ветеранами специальной военной операции, их женами, матерями, родными на депутатских приемах, на различных мероприятиях. Рассказываю о социальных гарантиях, федеральных и региональных льготах, об изменениях в законодательстве», - сказала парламентарий.

Она уточнила, что в мае президент России Владимир Путин подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников СВО в регионах. А в начале июня вышел закон, который освобождает участников спецоперации, заключивших контракт не ранее 1 мая 2026 года, и их супругов от кредитных обязательств (не превышающих 10 млн рублей).

Как напомнила Шевченко, в Московской области действует 36 региональных мер поддержки в дополнение к федеральным. Помимо того, единовременная выплата гражданам, заключившим контракт на военную службу, составляет 3 млн рублей: 2,6 млн рублей – региональная выплата, 400 тыс. рублей – от министерства обороны РФ.

О контракте

Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации предусматривает достойное материальное обеспечение военнослужащих. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 3 млн рублей, если подписывать контракт в подмосковной Балашихе. Эта выплата является дополнительной к основной зарплате.

Ежемесячная зарплата при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции начинается от 200 тыс. рублей. Кроме того, военнослужащие получают целый перечень льгот, на которые могут рассчитывать в том числе их семьи.

Таким образом, только за первый год службы военные зарабатывают от 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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