Операторы БПЛА рассказали студентам Бурятского госуниверситета о своей работе

Обучающиеся в ходе телемоста с бойцами 14-го отдельного батальона беспилотных систем узнали, как устроена современная беспилотная авиация, что нужно, чтобы стать профессиональным оператором дрона.

Военнослужащие 36-й гвардейской общевойсковой армии рассказали ребятам о характеристиках техники и о том, как теория превращается в практику на поле боя. Обсудили и то, какими навыками должен обладать специалист, чтобы эффективно выполнять задачи в зоне СВО.

«Прямой диалог с участниками СВО – это лучший способ узнать о том, как куется наша победа. Спасибо бойцам за открытость и профессионализм!» – отметили в Минобороны РФ.

Узнать больше о службе по контракту в войсках беспилотных систем можно на сайте Беспилотныевойска.рф и по телефону 117(доб.4).

О контрактниках

Участники СВО – граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот – это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них, и в критический для страны момент сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России, не ставя никаких условий.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине – незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом.

О центре в Балашихе

В Московской области подписать контракт с Минобороны можно в едином центре отбора кандидатов на службу по контракту, который работает по принципу одного окна. В одном месте мужчины могут пройти медицинское обследование, оформить перечень документов, а также, в случае необходимости, получить консультации узких специалистов. Например, юристов и банковских сотрудников.

На период обследования и прохождения курсов первой боевой подготовки контрактникам предоставляют временное жилье, а также трехразовое сбалансированное питание.

Территориально центр находится на Восточном шоссе во владении 2.

О деньгах

Российские контрактники получают гарантированно высокую зарплату, которая начинается от 204 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом звания конкретного бойца, а также наличия у него боевых или государственных наград. Род выполненных задач в зоне соприкосновения с противником также учитывается.

Более того, при подписании контракта в Московской области бойцы единовременно получают одно из самых высоких по стране пособий в размере 3 млн рублей. Таким образом, вместе с разовой выплатой и ежемесячной зарплатой контрактники только за один год службы могут получить 5,5 млн рублей.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.