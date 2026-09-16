В Солнечногорске 525 человек эвакуировали из колледжа за 4 минуты

Тренировку по эвакуации при пожаре провели 16 сентября в колледже «Подмосковье» в деревне Козино городского округа Солнечногорск: здание покинули 525 человек менее чем за четыре минуты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежеквартальные практические тренировки по эвакуации людей прошли 16 сентября на объектах с массовым пребыванием в городском округе Солнечногорск. Одной из площадок стал колледж «Подмосковье» в деревне Козино.

Учения провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск вместе с пожарными. Они отработали взаимодействие первых прибывающих пожарно-спасательных подразделений с сотрудниками учреждения.

После сигнала о возгорании преподаватели организовали выход студентов, проверили учебные помещения и передали пожарным данные о числе эвакуированных. Колледж покинули 525 человек менее чем за четыре минуты.

«Тренировки позволяют не только проверить готовность персонала и экстренных служб, но и закрепить у людей алгоритмы действий. Полученные навыки помогают в реальной чрезвычайной ситуации совершать меньше ошибок и действовать слаженно», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева такие учения регулярно проводят на социально значимых объектах округа, в том числе в учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.