В Лыткарине хирургический корпус больницы подготовят к зимнему ремонту

Строители планируют до ноября закрыть тепловой контур хирургического корпуса Лыткаринской больницы, а в декабре начать внутренние работы. Ход капитального ремонта 16 сентября проверили депутаты, общественники и представители администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход капитального ремонта хирургического корпуса Лыткаринской больницы на улице Коммунистической проверили 16 сентября. В выезде участвовали представители администрации, депутаты и общественники. Обновление здания входит в Народную программу «Единой России».

После смены подрядчика к работам приступила компания «Тритон». Строители завершают усиление фундамента и монтируют инженерные коммуникации: системы водоснабжения, отопления и электроснабжения. Заместитель главы городского округа Лыткарино Евгений Забойкин сообщил, что проектные решения и технические условия для подключения сетей получены.

Старый фундамент из бутового камня укрепляют инъектированием и бетонированием. До зимы подрядчик планирует завершить устройство кровли, усиление фундамента, начать утепление фасада и закончить работы на коммунальных сетях, прежде всего теплоснабжении.

«Это позволит проводить внутренние работы в зимний период», — пояснил Забойкин.

Кровлю корпуса восстановят скатной. Подготовить здание к зимнему этапу планируют до ноября, а с декабря начать внутренние работы с учетом требований брендбука министерства здравоохранения Московской области.

До ремонта в корпусе работали шесть подразделений больницы, которые временно перевели на другие городские площадки. Председатель совета депутатов Лыткарина Юрий Егоров отметил, что медицинский персонал сохранен. Депутаты продолжат контролировать ремонт и соблюдение сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Забота о здоровье, формирование здоровых привычек — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Разобраться, как сделать повседневный рацион полезнее и разнообразнее, поможет запущенный в рамках него портал «Думай, что ешь». Он позволяет поддерживать активный образ жизни и сохранять хорошее самочувствие как можно дольше.