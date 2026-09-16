На Украине произошел масштабный пожар на складском объекте, принадлежащем юмористической студии «Квартал 95». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление компании в соцсетях.

В результате возгорания полностью уничтожено помещение, в котором хранилась большая коллекция съемочного и сценического инвентаря. Представители студии уточнили, что сгорели декорации и костюмы, использовавшиеся артистами на концертах, а также при съемках фильмов, сериалов и шоу на протяжении 20 лет.

Кадры полыхающего здания были опубликованы киевским управлением Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Студия «Квартал 95» специализируется на производстве развлекательного и юмористического контента. Одним из ее основателей выступал глава киевского режима Владимир Зеленский.

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