В Сергиево-Посадском округе начали тестовые включения отопления

В ведении «Газпром теплоэнерго МО» в Сергиево-Посадском округе находятся 68 источников теплоснабжения. Пробные топки уже провели на 15 котельных. Теплотрассы и внутридомовые сети заполнили, насосы работают, персонал проверяет слаженность действий.

Ход пуска систем на котельной на улице Пограничной оценили директор Сергиево-Посадского филиала теплоснабжающей организации Александр Трифонов и заместитель главы округа Андрей Макаровский.

На улице Пограничной расположены две котельные. Действующую уже запустили, а блочно-модульную «Газпром теплоэнерго МО» устанавливает по концессионному соглашению. Ее планируют ввести в эксплуатацию в текущем отопительном сезоне. Новая котельная заменит существующую, мощности которой недостаточно для теплоснабжения многоквартирного дома и комплекса зданий Семейного центра имени Мещерякова. На участке также заменили 866 метров трубопровода.

Отопительный сезон в округе начнется, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +8 градусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что большая программа по теплу в регионе реализуется во всех городах. Она предполагает три элемента — котельная: большая, средняя и малая, второе — это активная замена изношенных сетей и опрессовка высоким давлением. При низких температурах они представляют собой угрозу для стабильного теплоснабжения.

«Ну и третий элемент — это распределительная сеть. Сам дом и все, что „подходит“ к нему, должно быть готово. Эту комплексную работу мы ведем в каждом городском округе. Очень надеюсь, что и строители, и наши инженеры, теплотехники — все, кто вовлечен в сферу ЖКХ, эту ответственность понимают. Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильное тепло для наших дорогих жителей», — добавил губернатор.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.