В Павлово-Посадском округе проверили ремонт теплосетей к зиме

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов в среду проверил ремонт теплосетей, содержание общественных территорий и работы в парке «Меленки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Балашов провел объезд Павловского Посада и поселка Большие Дворы. На улице Тихонова, 30 сотрудники «Мособлводоканала» продолжают замену аварийного участка теплосетей, завершить работы планируют до конца недели. На улице Фрунзе, 59 идет аварийный ремонт трубопровода холодного водоснабжения.

Управляющая компания ремонтирует четыре подъезда, еще в пяти работают подрядчики. Во втором подъезде дома № 3 на улице Чапаева оштукатурили стены, демонтировали тамбурную дверь, установили окна, покрасили газопровод и побелили потолки.

В Больших Дворах определили задачи по окосу травы, обрезке деревьев, ремонту покрытия детской площадки, удалению граффити и замене стендов в сквере у храма. На улице Спортивной требуется ремонт дороги, возможность включения участка в план на 2027 год проработают. В парке «Меленки» обсудили развитие туристического направления и проверили укрепление берега реки.

«Есть серьезные замечания к РЖД. Железнодорожный мост находится в неудовлетворительном состоянии, на территории вокзала провалены люки, а на зданиях — граффити. Обязательно обратимся к руководству РЖД с требованием устранить все недостатки», — сказал Сергей Балашов.

Он также поручил службам усилить уборку листвы и завершить окос территорий перед зимним периодом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.