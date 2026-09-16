Трафик транспорта в районе Кубинки направили на Можайское шоссе из-за пожара

Движение транспорта в районе Кубинки временно перенаправили с Минского на Можайское шоссе из-за крупного пожара на территории складского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Огонь вспыхнул на складе строительных материалов, принадлежащем одной из компаний. Уже в 14:50 на место прибыли первые расчеты МЧС в составе семи автоцистерн. К этому моменту площадь возгорания достигла 800 квадратных метров.

На месте происшествия находятся представители органов местного самоуправления, контролирующие ситуацию. По предварительным данным, сведений о раненых не поступало.

Ранее сообщалось, что в деревне Наро-Осаново на 73-м километре Минского шоссе загорелся строительный рынок. В тушении задействовали 49 спасателей и 16 единиц спецтехники. Из-за плотного столба дыма движение по трассе перекрывали в обе стороны.

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