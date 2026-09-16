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Минское шоссе перекрыто: строительный рынок загорелся в Одинцовском округе

Происшествия
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В Одинцовском городском округе в деревне Наро-Осаново на 73 километре Минского шоссе подмосковные спасатели тушат масштабный пожар на территории строительного рынка. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных расчетов пламя уже охватило два торговых ряда. Площадь возгорания достигла 600 квадратных метров.

На месте работают 49 специалистов и 16 единиц спецтехники. Ликвидация огня продолжается.

Свидетелями ЧП стали проезжавшие мимо автомобилисты. Об ограничении движения по шоссе в обоих направлениях написал Telegram-канал «ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка».

На опубликованных кадрах видно, как над автомагистралью поднялся густой столб темного дыма.

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