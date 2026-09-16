Брак только со справкой: в Ингушетии введут запрет на женитьбу без теста на ВИЧ

В Республике Ингушетии представители духовенства поддержали инициативу об обязательном медицинском обследовании перед вступлением в брак. Во время него будут выявлять, нет ли у человека ВИЧ, наркотической зависимости или иных тяжелых заболеваний, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу совета старейшин при главе республики.

Согласно предложению главного врача республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Луизы Бекмурзиевой, молодожены должны будут предъявлять сертификат с водяными знаками, подтверждающий отсутствие ВИЧ-инфекции. Также им придется сдавать анализы крови на наличие наркотических веществ и тяжелых заболеваний.

Медик подчеркнула, что по состоянию на сентябрь в регионе на учете стоят 1695 человек с диагнозом СПИД. Подлинность медицинских справок планируется строго контролировать.

Председатель совета Мурад Дарсигов отметил, что верующие, совершающие обряд бракосочетания по исламским канонам, должны требовать данные документы для защиты здоровья будущих семей и детей, а не для публичного разглашения диагнозов. Кроме того, в администрации Малгобекского района озвучили идею вводить штрафы для родителей жениха, которые скрыли от стороны невесты информацию о наркомании или болезни своего сына при оформлении брака.

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