«Зачем учиться?»: курьер в Петербурге заработал 700 тыс за 56 дней

Курьер из Санкт-Петербурга, работающий в популярном сервисе доставки, стал абсолютным рекордсменом по заработку среди коллег. Он смог заработать 700 тыс. рублей за 56 дней. Такие данные приводит пользователь с ником worklink_official.

Мужчина по имени Мухриддин трудился по 16 часов в день. Он практически не брал выходных. Благодаря трудолюбию курьер постоянно попадает в недельный топ по заработку.

Так, например, зимой во время новогодних праздников курьер всего за 7 дней получил более 90 тыс. рублей. В остальные недели его заработок составлял более 80 тыс. рублей.

«Зачем учиться, если можно в курьеры? Так зумеры будут хотеть стать не блогером, а курьером», — написал пользователь.

Другие комментаторы удивились такой большой зарплате. Некоторые даже предположили, что под одним аккаунтом работают сразу несколько курьеров.

«А потом оказалось, что на одном аккаунте 10 человек работает», «Там работать может куча народу под его одним профилем», «Но кто из вас готов работать по 16 часов в день 7 дней в неделю. В дождь и холод», — написали пользователи.

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