Делегация Петербурга завершила работу стенда на МФМ-2026 шоу

Делегация Петербурга устроила музыкально-танцевальную программу в финальный день работы стенда «Место встречи Петербург» на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, сообщает газета «Петербургский дневник» .

16 сентября в Екатеринбурге проходит финальный день Международного фестиваля молодежи — МФМ-2026. Петербургская делегация завершила работу стенда «Место встречи Петербург» музыкально-танцевальной программой.

Делегаты пели и танцевали с гостями, провели батл с участниками из других городов и стран. Выступил петербургский коллектив «Эксклюзив». Программу завершили хороводом и песней «Город над вольной Невой».

Стенд посетил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Он пообщался с делегацией и получил фирменный мерч Санкт-Петербурга. В фестивале участвуют 240 представителей Петербурга. Церемония закрытия начнется в 18:30; трансляцию организуют в Таврическом саду Санкт-Петербурга.

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