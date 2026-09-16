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Петербург получил более 1 млн доз вакцины от гриппа для взрослых и детей

Петербург получил более миллиона доз вакцин от гриппа для взрослых, детей и беременных. Власти рассчитывают привить свыше 3,3 миллиона жителей, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Для взрослых поставили 847 700 доз «Совигриппа» и «Флю-М». Для детей и беременных женщин предназначены 159 360 доз «Ультрикс Квадри» и «Совигриппа».

Роспотребнадзор обновил состав препаратов на сезон 2026–2027 годов по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцинация началась в конце августа, к 10 сентября прививку получили около 30 тыс. горожан.

«В рамках приоритета „Здоровье петербуржцев“ мы делаем вакцинацию максимально доступной. В город поступила крупная партия препаратов для разных возрастов. Вакцины будут направлены в районные поликлиники и мобильные пункты у станций метро и в районах. Привиться смогут все желающие», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Власти вновь откроют мобильные пункты вакцинации, график опубликует Комитет по здравоохранению. Роспотребнадзор рекомендовал прививаться от гриппа в сентябре–октябре.

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