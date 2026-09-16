Политолог Журавлев заявил о неспособности Киева выплатить долги

Политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Украина не сможет расплатиться по внешним заимствованиям. Дефицит ее бюджета в 2027 году прогнозируют на уровне $36 млрд, сообщает RT .

Журавлев прокомментировал проект бюджета Украины на 2027 год. По его оценке, новые займы Киеву предоставлять не следует, поскольку страна не сможет их вернуть.

«Украина уже даже не банкрот. Банкрот это тот, кто заплатить не может, но его собственность хотя бы можно использовать для компенсации. На Украине же давно все распродано, потрачено и украдено… Новые заимствования Киеву можно было бы и не предоставлять, потому что Украина все равно не расплатится», — констатировал эксперт в комментарии RT.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил, что в 2027 году на Вооруженные силы Украины планируют потратить 4 трлн 885 млрд гривен ($109 млрд) — почти 44% валового внутреннего продукта. Дефицит бюджета прогнозируют на уровне 1,6 трлн гривен ($36 млрд).

Киев рассчитывает частично покрыть бюджет внешними дотациями. Власти ожидают получить около $52,6 млрд от Европейского союза, стран G7, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других доноров.

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