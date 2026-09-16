Врач Савина почти 30 лет развивает педиатрию в Подольске

Заместитель главного врача Подольской детской больницы Анастасия Савина почти 30 лет работает в детской медицине округа и с 2021 года руководит поликлинической службой учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анастасия Савина работает заместителем главного врача Подольской детской больницы по поликлинической работе. Через амбулаторную службу учреждения ежедневно проходят сотни детей, а ее работу обеспечивают врачи, кабинеты и лаборатории.

В 1996 году Савина начала карьеру врачом-неврологом в Климовской городской больнице № 2. В 2014 году она возглавила детскую поликлинику № 2, а с 2021 года отвечает за поликлиническую службу объединенной Подольской детской больницы.

Коллеги отмечают требовательность Савиной к соблюдению стандартов лечения и организации работы. Она также помогает молодым врачам адаптироваться к профессии, разбирать сложные случаи и осознавать ответственность за здоровье пациентов. Савина считает, что дети Подольска должны получать медицинскую помощь на уровне московских клиник.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.