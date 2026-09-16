В Богородском округе обновят маршрут автобуса № 35

Автобусный маршрут № 35 «Ногинск — Починки — Соколово» в Богородском округе с 17 сентября будет курсировать по обновленной схеме, которая свяжет поликлинику № 2 с деревнями без пересадок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 17 сентября в Богородском округе начнет действовать обновленная схема движения автобуса № 35 «Ногинск — Починки — Соколово». Изменения разработали с учетом обращений жителей.

Маршрут обеспечит прямое беспересадочное сообщение между поликлиникой № 2 и деревнями Соколово и Починки. Пассажирам, в том числе пожилым людям и семьям с детьми, не придется пересаживаться по дороге в медучреждение.

На линии будет работать один автобус, который выполнит 12 рейсов в день. Первый рейс от остановки «Соколово-3» отправится в 07:15, последний от вокзала Ногинск — в 18:15.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.