Школьники Богородского округа провели экомониторинг в парке «Волхонка»

Школьники Центра образования № 10 провели анализ воды и воздуха на мастер-классе в павильоне «Лесная лаборатория» парка «Волхонка» в Богородском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Обновленный парк «Волхонка» в Богородском округе стал площадкой для экологических занятий школьников. Многофункциональное пространство открыли во время празднования Дня города.

Учащиеся научного общества «Зеленая волна» Центра образования № 10 посетили мастер-класс «Экспресс-диагностика природной среды: анализ воды и воздуха». Занятие прошло в павильоне «Лесная лаборатория».

Школьники познакомились с методами экологической оценки и использовали тест-комплекты для анализа природных вод, микроскопы, лупы и коллекцию биоиндикаторных организмов. С помощью портативной экспресс-лаборатории «Пчелка-У» они учились определять степень загрязнения воздуха. Полученные навыки ребята планируют применять в собственных исследовательских проектах научного общества «Зеленая волна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.