В Подольске представили экскурсию к 245-летию округа

Экскурсионную программу «Подольск. Вчера — сегодня — завтра» представили 15 сентября в Подольском краеведческом музее в рамках подготовки округа к 245-летию. Первыми маршрут оценили глава округа Григорий Артамонов и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подольский краеведческий музей представил обновленную экскурсионную программу «Подольск. Вчера — сегодня — завтра». Маршрут знакомит посетителей с историей округа от XVI века до современности. Экспозиция начинается у входа в музей с обновленной выставки под открытым небом.

В залах впервые показали двухъярусный оклад иконы «Чудо Архангела Михаила о Флоре и Лавре», который ранее хранился в запасниках. Отдельный раздел посвящен подольскому известняку: его дополняют картины Рашида Максютова и фотографии храмов, построенных из добытого на подольской земле камня, включая Знаменскую церковь в Дубровицах, Воскресенский собор и первоначальный проект храма Христа Спасителя в Москве.

Экскурсия также рассказывает о Тарутинском марш-маневре 1812 года, промышленном развитии Подольска, Великой Отечественной войне и послевоенном времени. В финальном зале представлены образцы высокоточной продукции ЦНИИТОЧМАШа, предметы с линии боевого соприкосновения, элементы обмундирования участников СВО и работы подольских художников.

«Уверен, что каждый гость сможет по-настоящему почувствовать историю и характер нашего замечательного округа», — прокомментировал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Путешествовать по родным краям к природным достопримечательностям помогает нацпроект «Туризм и гостеприимство». По нему в самых живописных местах нашей страны обустраивают экотропы и открывают комфортные отели. В регионах развивают инфраструктуру для путешествий, создают новые маршруты и места для отдыха, чтобы добираться до этих красот было удобнее.