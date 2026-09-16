Представитель МИД РФ Захарова назвала Каллас «зияющей непрофессиональной дырой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что коллеги Каи Каллас в Евросоюзе смеются над ее непрофессионализмом.

Захарова прокомментировала слова Каллас о возможном звонке президента России Владимира Путина или главы МИД Сергея Лаврова. Каллас заявила, что взяла бы трубку, но не поддержала бы переговоры с Россией на условиях Москвы.

«Как говорится, и тут российские пранкеры оживились. Это просто абсолютный ноль. Вот понимаете, на ноль делить нельзя, а здесь и умноженная, и поделенная, и возведенная в степень абсолютно зияющая непрофессиональная дыра», — констатировала Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, Каллас и ее окружение перестали воспринимать всерьез в Евросоюзе: над ними смеются и придумывают анекдоты из-за отсутствия профессионализма.

«Я уж не говорю об обывателях, о тех, кто является поневоле реципиентами этой политики. А что творится в так называемых кулуарах, когда представители политических элит, абсолютно не пророссийских, вы не представляете, что они говорят о Кае Каллас, как они оценивают этот чудовищный уровень», — резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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