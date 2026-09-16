Первый снег в Москве может выпасть в третьей декаде октября — синоптик

Первые снежинки могут появиться в Москве во второй половине октября, но не задержатся на земле. Устойчивый покров, по предварительной оценке, сформируется в пределах климатической нормы, сообщает «Вечерняя Москва» .

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин подтвердил, что прогноз первого снега во второй половине октября реалистичен. В конце первой декады месяца в столичный регион может прийти похолодание до 3–8 градусов тепла.

«Увидеть снег мы сможем уже в третьей декаде октября. Более заметное или резкое похолодание в столичный регион придет уже в конце первой декады — снижение температуры воздуха возможно до 3–8 градусов тепла», — добавил Ильин.

Для устойчивого снежного покрова снег должен выпасть на подмороженную поверхность, а после этого не должно быть оттепели. В октябре такие условия обычно не складываются.

«Соответственно, раньше ноября устойчивого снежного покрова точно не имеет смысла ждать», — отметил Ильин.

Климатолог Николай Терешонок сообщил, что устойчивый снег в конце ноября — начале декабря соответствует климатической норме. Однако глобальное потепление и Эль-Ниньо могут сдвинуть сроки на более поздний период, а частые и обильные снегопады — приблизить их.

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