Врач-сомнолог Полуэктов: укачивание не помогает взрослым при бессоннице

Врач-сомнолог и заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов сообщил, что укачивание не улучшает сон взрослых: это подтвердил эксперимент с люлькой-кроватью.

«Ученые действительно изготовили кровать, которая раскачивается в различных направлениях, и изучали сон людей, которые в этой кровати какое-то время находились. И по результатам этого исследования не было установлено никакого положительного влияния укачивания на сон», — сказал Михаил Полуэктов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, укачивание действует на младенцев, но ритмичная стимуляция вестибулярной системы у взрослых не позволяет им лучше спать.

«Укачивание должно было влиять на определенные органы чувств, которые должны были вызвать ритмическую стимуляцию вестибулярных ядер, как, например, при укачивании младенцев обладает и у взрослых людей успокаивающим действием, младенцев же укачивают. И действительно эту технику пытались использовать для улучшения сна взрослых людей, изготавливая различные люльки. Но, к сожалению, у взрослых ритмичная стимуляция вестибулярной не работает, не позволяет им лучше спать», — подчеркнул Михаил Полуэктов.

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