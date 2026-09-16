Весь текст на ноге: Bahh Tee прокомментировал дикое тату фанатки с его песней Культура сегодня в 15:06 Фото - © t.me/Bahh_Tee_official

Рэпер Bahh Tee (Бахтияр Алиев) эмоционально отреагировал на поступок поклонницы, которая сделала масштабную татуировку с текстом его трека во всю ногу. Об этом музыкант сообщил в своих социальных сетях.

Фото - © @bahhtee Артист опубликовал кадры, на которых видна правая нога девушки. Она полностью покрыта строчками из его композиции. Поклонница нанесла татуировку со стихотворным текстом от бедра до самой лодыжки. Шрифт девушка выбрала крупный. «Я даже не знаю, где начать, где закончить», — прокомментировал увиденное музыкант. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.