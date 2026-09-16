В Подмосковье проверили пожарную безопасность 819 учебных организаций

Пожарную безопасность образовательных учреждений обсудили 16 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Вопросы противопожарной защиты образовательных учреждений рассмотрели 16 сентября на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московской области.

Перед началом учебного года проверки прошли 819 организаций. Главный государственный инспектор по пожарному надзору региона Александр Медведев сообщил, что специалисты оценивали работоспособность систем оповещения, состояние эвакуационных выходов и готовность персонала к действиям в экстренных ситуациях.

Под особым контролем МЧС остаются 81 объект, где выявили 460 нарушений. Среди них — неисправность систем автоматической защиты, использование оборудования старше 10 лет и несоответствие эвакуационных путей нормативным требованиям.

Также специалисты уделили внимание 103 объектам, не прошедшим приемку из-за капремонта или строительства. МЧС предложило руководителям учреждений активнее использовать профилактические визиты, чтобы оперативно устранять нарушения и получать экспертную оценку систем противопожарной защиты.

В Подмосковье внедряют единые методические планы, которые помогут педагогам проводить уроки по пожарной безопасности. В сентябре, объявленном «Месячником безопасности», в школах организуют инструктажи, открытые уроки и тренировки, в том числе по действиям при угрозе беспилотников. Масштабные учения по эвакуации прошли во всех учебных заведениях региона 16 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.